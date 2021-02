TSV 1860 schießt Unterhaching weiter in den Abgrund

Fallrückzieher und Assist: Mölders entscheidet die Partie

Die Löwen ließen sich aber nicht beirren und zogen ihr Spiel durch. Der Lohn: Sascha Mölders ("was soll ich da anderes machen?") besorgte per Fallrückzieher das 2:1 und legte in der 80. Minute noch die Entscheidung durch Stefan Lex auf.

"Wir haben das Derby richtig gut angenommen. Wir waren sogar zum Großteil auch die bessere Mannschaft und haben quasi drei Eigentore geschossen", sagte van Lent nach der Partie. Ob er auch weiterhin eine Zukunft bei der SpVgg hat, bleibt abzuwarten.