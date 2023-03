TSV 1860 schafft ersten Sieg unter Coach Jacobacci

Bisher hatte sich Löwentrainer Mauricio Jacobacci in drei Partien mit zwei Unentschieden zufrieden geben müssen. Beim FC Erzgebirge Aue sorgten der Doppeltorschütze Stefan Lex und Albion Vrenezi für das 3:1 und damit den ersten Erfolg des neuen Coaches beim TSV 1860 München..

Lex und Vrenezi belohnen das Offensivspiel der Löwen

Der TSV 1860 München drückte in Aue von Beginn kraftvoll nach vorne. Philipp Steinhart ballerte die Kugel aus spitzem Winkel (6.) noch knapp am rechten Pfosten vorbei. Albion Vrenezi schoss (9.) in die Arme von Martin Männel. Stefan Lex machte es besser, er schob (16.) ganz locker ein zur 1:0-Führung. Und weiter ging es mit starken Kombinationen in Richtung des gegnerischen Tores. Albion Vrenezi schloss nach einer sauberen Hereingabe durch Lex ab (36.) zum 2:0. Aue fand in der Offensive hingegen überhaupt nicht statt und hatte sogar Glück, dass Lex in der 40. Minute alleine vor dem Tor das fast sichere 0:3 liegenließ.

Lex legt einen drauf für 1860

Nach dem Seitenwechsel bekam Marco Hiller dann doch noch etwas zu tun. Er konnte einen Freistoß von Dimitrij Nazarov (49.) entschärfen. Vorne traf Lex aus Abseitsposition (53.) den Pfosten. Fünf Minuten später (59.) vollendete er zum 3:0. Der eingewechselte Meris Skenderović drückte die Kugel aus elf Metern (65.) links vorbei. Nachdem die Löwen Aue etwas zu viel den Ball überließen, schaffte Paul-Philipp Besong das 1:3. Mehr war für die Hausherren aber nicht mehr drin.