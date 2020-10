TSV 1860 rettet mit Glück ein Remis in Rostock

Erdmann schockt Hansa

Zu Beginn war es eine ausgeglichenen Partie, in der beide Teams spielerische Lösungen suchten, aber nur selten zu echten Torchancen kamen. Die erste große Gelegenheit hatte Stefan Lex in der 12. Minute. Mit laufender Spielzeit kamen die Löwen immer seltener vor den gegnerischen Kasten und Rostock hatte etwas mehr von der Partie. Vor allem nach Standards sorgten die Hausherren für Gefahr. Nach einer Ecke ging dann schließlich aber doch der TSV in der 43. Minute in Führung: Der gerade eingewechselte Ex-Rostocker Dennis Erdmann sprang am höchsten und nickte zum 1:0 ein.