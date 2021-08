TSV 1860 rettet im Stadtderby einen Punkt gegen Türkgücü

Türkgücü mit fulminanter Anfangsphase

Türkgücü überraschte die Löwen und ihren Coach Michael Köllner nicht nur mit einer Abwehr-Dreierkette, sondern auch mit einem fulminanten Start in die Partie. Tim Rieder (4.) und Paterson Chato (8.) trafen jeweils nur den Pfosten. Die Löwen fanden zunächst keine Einstellung zum Gegner und zum Spiel.

Das änderte sich langsam. 1860 kam nach und nach etwas besser ins Spiel, schwächte sich aber in der 38. Minute selbst: Yannick Deichmann, der in der Anfangsphase wegen eines Handspiels bereits Gelb gesehen hatte, legte Sararer im Mittelfeld und musste mit Gelb-Rot vom Platz.

1860 gleicht aus, weil Türkgücü den Sack nicht zumacht

Nach der Pause erwischte erneut Türkgücü den besseren Start und ging durch Sararer in Führung. Sararer (73.) und Albion Vrenezi (78.) trafen aber zwei weitere Male nur Pfosten bzw. Latte und machten den Sack nicht zu. Das bestraften die "Blauen" in der 80. Minute. Den Schuss von Dressel fälschte Mölders noch ganz leicht ab. Am Ende dürfte sich der Punkt für 1860 wie ein Sieg und für Türkgücü wie eine Niederlage anfühlen.