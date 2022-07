TSV 1860: Reisinger als Präsident wiedergewählt

Der 58-Jährige, der das Präsidentenamt bei den Löwen seit fünf Jahren innehat, wurde mit 93,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Eine Wahl hatten die exakt 308 anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder, die ins Münchner Zenith gekommen waren, allerdings nicht. Der Verwaltungsrat hatte Reisinger als einzigen Kandidaten vorgeschlagen. Anträge, Gegenkandidaten zuzulassen, waren im Vorfeld der Mitgliederversammlung negativ beschieden worden.

Kritik an Termin der Mitgliederversammlung

Kritisch hatten viele Anhänger auch die Ansetzung der Mitgliederversammlung gesehen: Am Nachmittag trifft der TSV 1860 in einem Testspiel in Rottach-Egern auf Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Viele Anhänger machten sich lieber auf den Weg an den Tegernsee, als ins Zenith. Die Partie ist mit 2.500 Zuschauern ausverkauft.

Nach aktuellem Stand (10. Juli 2022) hat der Verein derzeit 23.529 Mitglieder, wie bei der Veranstaltung mitgeteilt wurde.