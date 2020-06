TSV 1860: Pfeifer folgt auf Scharold als Geschäftsführer

Scharold hatte seinen Entschluss den Verein zu Verlassen bereits Ende 2019 beiden Gesellschaftern des Clubs mitgeteilt. Offiziell machte es der Verein erst im Februar. "Die Entscheidung zum Ende der laufenden Saison aufzuhören, ist mir nicht leichtgefallen. Wir alle haben in den vergangenen beiden Jahren gemeinsam viel erreicht", sagte Scharold zum Rückzug.

Nachfolger wurde einstimmig bestellt

Am Mittwoch haben die Vertreter der beiden Gesellschafter der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA jetzt einstimmig beschlossen, Marc-Nicolai Pfeifer zum Geschäftsführer zu bestellen, teilte der Verein mit. Pfeifer wechselt zum 1. Juli 2020 von den Stuttgarter Kickers (Oberliga - Baden-Württemberg) an die Isar.

Der Beirat des TSV 1860

Im Beirat der TSV München von 1860 Geschäftsführungs-GmbH vertreten Präsident Robert Reisinger und Verwaltungsrat Robert von Bennigsen den TSV München von 1860 e.V. sowie Saki Stimoniaris und Andrew Livingston die HAM International Limited.