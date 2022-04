TSV 1860: Personalsorgen wachsen vor dem Verfolgerduell

Plötzlich ist der TSV 1860 München wieder mitten drin im Aufstiegskampf. Eigentlich hatten die Münchner schon längst die weiße Fahne gehisst, die Träume von Liga zwei beerdigt, sich mit der fünften Drittligasaison in Folge abgefunden.

Doch seitdem sich ausgerechnet der ungeliebte Lokal-Rivale Türkgücü München aus dem Ligabetrieb verabschiedet hat und somit alle Spiele des Vereins nichtig wurden, keimt wieder Hoffnung in Giesing. Denn während die "Löwen" massiv profitieren, ist die Aufregung beim Aufstiegsaspiranten und nächsten 1860-Gegner Saarbrücken (Samstag, 14.03 Uhr) groß. Der BR überträgt das Spiel live im Fernsehen und im Stream.

"Betrug", "Bankrotterklärung" - Saarbrücken wütend über Punktverlust

"Es fühlt sich wie Betrug an, wenn ein sportliches Ergebnis jetzt nichts mehr wert ist", sagte Trainer Uwe Koschinat der Saarbrücker Zeitung und sprach von einer Bankrotterklärung für Liga drei. Er liegt damit auf Vereinslinie. Der Klub nannte die Entscheidung "unsportlich und unfair" und will klagen.

Denn anstatt der sechs Punkte Vorsprung auf den TSV 1860, ist es nur noch einer. Die Saarländer rutschten aus den Aufstiegsrängen. Und nicht nur tabellarisch gleicht sich nun die Situation der beiden Vereine. Genau wie die Löwen flog das Team von Koschinat gegen einen Underdog aus dem Landespokal. Dementsprechend motiviert dürfte der 1. FC Saarbrücken nach München reisen.

Mit Offensiv-Power ins Aufstiegsrennen

Doch seine Mannschaft für dieses Verfolgerduell zu motivieren, dürfte auch Löwen-Trainer Michael Köllner nicht allzu schwer fallen. Nicht nur, weil sein Team den Rückstand auf die Aufstiegsplätze in der 3. Fußball-Liga verkürzen und den 1. FC Saarbrücken hinter sich lassen kann. Sondern auch, weil das Grünwalder Stadion zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ausverkauft sein wird.

Doch ein Sieg wird nicht leicht, das weiß auch Köllner: "Dafür müssen wir 90 richtig gute Minuten hinbekommen", sagte er vor dem Heimspiel am Samstag. Damit es trotzdem klappt, will der 52-Jährige vor allem auf seinen Angriff setzen: "Wir stellen die drittbeste Offensive in der Liga. Das ist ein Markenzeichen für uns."

Steinhart fällt aus - Defensivprobleme vor Topspiel

Umso mehr, weil in der Defensive die Personalsorgen groß sind. Nicht nur Torwart Marco Hiller fällt coronabedingt aus. Am Freitag wurde bekannt, dass auch Phillipp Steinhart das Spiel verpassen wird. "Bei Phillipp Steinhart geht’s nicht. Er hat Magen-Darm - er hat auch ein paar Kilo verloren." Auch hinter dem Einsatz von Stephan Salger steht derzeit noch ein dickes Fragezeichen.

Bei Saarbrücken könnte das der ein oder andere als ausgleichende Gerechtigkeit empfinden, aufgrund der plötzlich so ausgeglichenen Tabellensituation. Köllner versucht diese Wogen zumindest vorzeitig ein wenig zu glätten: "Wir sind sicherlich Nutznießer. Aber einer Entscheidung, die wir nicht beeinflussen konnten", sagte Köllner.

Auf personeller Seite hat der Oberpfälzer zum Saisonendspurt wieder mehr Alternativen. Nach ihrer Corona-Infektion kehrten in Semi Belkahia, Quirin Moll und Dennis Dressel drei Akteure unter der Woche ins Training zurück.