TSV 1860 - Osnabrück | 16.4., 14 Uhr| live im Fernsehen & Stream

Es ist das Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga an diesem 34. Spieltag: der Viertplatzierte TSV 1860 München gegen den Fünften VfL Osnabrück: Wer verliert, kann seine Aufstiegsambitionen vermutlich schon ad acta legen.

Die Niedersachsen kommen mit einer Serie von vier ungeschlagenen Spielen in Folge ins Grünwalder Stadion. Der letzte Sieg der Löwen im direkten Duell liegt bereits elf Jahre zurück, die letzten beiden Aufeinandertreffen gingen sogar verloren. Trotzdem träumen die Löwen weiterhin vom Aufstieg, nach dem 2:1 in Freiburg am vergangenen Wochenende befinden sie sich ja noch in Schlagdistanz.

Regionalliga-Spitzenspiel Unterhaching - Bayreuth in Halbzeitpause

Das BR Fernsehen zeigt die Partie am Samstag ab 14.00 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Julia Büchler, Kommentator ist Florian Eckl.

In der Halbzeitpause gibt es unter anderem eine Zusammenfassung des Spitzenspiels der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching gegen Spitzenreiter SpVgg Bayreuth. Gesprächspartner von Julia Büchler ist Michael Hofmann, der 180 Pflichtspiele für die Löwen und 139 für Bayreuth absolviert hat.