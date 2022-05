TSV 1860: Neuer Anlauf mit Rückkehrer Tim Rieder

Klares Ziel Aufstieg - Rieder kann helfen

Der Transfer dürfte eine erste Reaktion auf die neue Löwen-Offensive sein, wonach in der kommenden Saison als klares Ziel die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach sechs Jahren ausgerufen wurde. Gorenzel erfüllt damit auf jeden Fall die Forderung von Trainer Michael Köllner, der sein Bleiben intern an Verstärkungen und eine klare Fokussierung auf das Aufstiegsziel verbunden haben soll.

Rieder, der beim FC Bayern München und in Augsburg ausgebildet wurde, kam für 1860 bereits zu 25 Ligaspielen. "Ich bin glücklich wieder zurück zu sein und werde auch in den kommenden Jahren voller Stolz das Löwentrikot tragen", sagte der Rückkehrer.