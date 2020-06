TSV 1860 München will guten Lauf gegen Kaiserslautern fortsetzen

Einen besseren Start nach der Corona-Pause kann sich kein Trainer wünschen. Spiel gedreht gegen den Tabellenführer und begeisternden Fußball gezeigt. Als Belohnung steht Michael Köllner mit seiner Mannschaft schon auf dem Relegationsplatz. "Wir haben einen guten Start hingelegt, nicht mehr und weniger. Wer die Tabelle lesen kann, sieht wie eng das ist. Wir sind schon noch mit beiden Füßen auf dem Boden", stellt der Trainer fest.

"Da wächst was zusammen" bei 1860 München

Die Löwen spielten sich gegen Duisburg in einen Höhenrausch: Eine drohende Pleite drehten sie in einen 3:2-Sieg und zeigten eine fußballerisch ansprechende Leistung. "Ich weiß, was wir mittlerweile für eine Mannschaft haben. Ich trainiere die Löwen seit acht Monaten. Durch die Corona-Krise sind wir gemeinsam gegangen. Das war keine einfache Zeit für uns - da wächst auch was zusammen", sagt Köllner, der mit den Löwen bislang noch unbesiegt ist.

Am Mittwoch geht es für 1860 München Richtung Kaiserslautern. "Noch zehn Spiele in den nächsten fünf Woche ist natürlich ein hartes Programm. Aber wir haben jetzt einen guten Lauf, und den wollen wir fortsetzen", so 1860-Spieler Dennis Dressel.