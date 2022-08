TSV 1860 München: Verlaat rettet gegen Köln noch einen Punkt

Die Partie nahm schnell Fahrt auf. Einen Freistoß von Martin Kobylański (7 Min.) konnte Kölns Tormann Ben Voll nur mit den Fäusten abwehren. Der Ball patschte gegen den vor ihm stehenden Jesper Verlaat. Vom Niederländer prallte der Ball links neben den Pfosten ins Toraus.

1860-Keeper Marco Hiller (20.) musste dagegen ein Eigentor von Fabian Greilinger verhindern, der das Leder bei einem Klärungsversuch aufs eigene Tor schickte. Der Münchner Schlussmann kratzte den Ball per Parade noch von der Linie. Den Elfer nach einem Foul von Morgalla an Stehle konnte er dagegen nicht halten. Marcel Risse (23.) traf für die Gastgeber zur 1:0-Führung. Die Sechziger kamen mit dem Dämpfer nicht gut zurecht und waren vor allem in Ballbesitz zu unkreativ. Die beste Chance erspielte sich Meris Skenderović in der 30. Minute noch aus spitzem Winkel.

Verlaat rettet einen Punkt für die Löwen

In der zweiten Hälfte hatten es die Blauen schwer gegen die mutig und ballsicher agierenden Kölner. Allerdings fassten sich auch die Löwen wieder ein Offensiv-Herz. In der 60. Minute scheiterte Skenderović per Kopfball an Keeper Voll. Auch den zweiten Nachschuss des Sechzigers wehrte er mit einer starken Parade noch ab.

Kurz vor Schluss erlöste Verteidiger Verlaat die Löwen mit seinem Treffer per Kopf zum 1:1-Ausgleich. Der Rekord von sechs Siegen zum Saisonstart infolge war damit zwar dahin, doch eine Niederlage am Ende glücklich abgewendet.

3. September: Nächstes Live-Spiel im BR Fernsehen & Stream

Am 3. September geht es dann gegen den MSV Duisburg. BR24 Sport überträgt das Spiel ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream.

Viktoria Köln - TSV 1860 München 1:1 (1:0)

Viktoria Köln: Voll - Koronkiewicz, Siebert, Greger, N. May - Sontheimer, Saghiri - Risse (77. Lankford), Handle (83. Kubatta) - Stehle (64. Hemcke), R. Meißner (77. Hong)

TSV 1860 München: Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Greilinger - Moll (46. Wein) - Lex (82. Willsch), Deichmann, Kobylanski (46. Tallig), Boyamba (70. Vrenezi) - Skenderovic (64. Lakenmacher)

Schiedsrichter: Tom Bauer (Neuhofen) - Zuschauer: 5112

Tore: 1:0 Risse (24./Foulelfmeter), 1:1 Verlaat (86.)

Gelbe Karten: Sontheimer (3) / Boyamba (2)