TSV 1860 München vergibt möglichen Sieg in letzter Minute

Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat einen sicher geglaubten Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken in der Nachspielzeit vergeben. Am Ende trennten sich die beiden Aufstiegskonkurrenten mit 1:1, was beiden wenig weiterhilft.