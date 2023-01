TSV 1860 München trennt sich von Trainer Köllner

Die 1:2-Niederlage gegen Dynamo Dresden veranlasste die Vereinsführung zu handeln - Michael Köllner ist nicht länger Trainer des TSV 1860 München. Der erhoffte Aufstieg in die 2. Liga ist in Gefahr. Nur vier Punkte aus den letzten sieben Spielen, sieben Punkte fehlen dem TSV 1860 München auf einen direkten Aufstiegsplatz - "dies entspricht unabhängig von der Zielsetzung nicht dem Anspruch und der Erwartungshaltung des TSV 1860 München", so der Verein in der Pressemitteilung. "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens" habe man sich dazu entschieden, Köllner mit sofortiger Wirkung freizustellen.

"Wir haben die Gesamtentwicklung intensiv analysiert und diskutiert. Trotz vieler Gespräche und gemeinsamer Aufarbeitung von Problemfeldern hat sich die gewünschte Entwicklung der Mannschaft nicht eingestellt und Muster, die bereits vor der zweimonatigen Winterpause zu erkennen waren, treten immer wieder zum Vorschein", wird 1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel zitiert.

Gorenzel übernimmt interimsmäßig

Gorenzel übernimmt interimistisch mit Stefan Reisinger das Traineramt. Der 51-jährige Österreicher verfügt über die erforderliche Fußballlehrer-Lizenz und stellt sich in dieser sportlich schweren Situation in der Doppelfunktion als Geschäftsführer Sport und Interimstrainer für den TSV 1860 München zur Verfügung. Unterstützt wird er in seiner Doppelfunktion von Reisinger, der bei seinen bisherigen Trainerstationen in schwierigen Zeiten bereits Verantwortung übernommen hat.