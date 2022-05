Trainer Köllner: Für Vertragsverlängerung muss 1860-Kader passen

Löwencoach Michael Köllner zeigte sich urlaubsgebräunt und gut gelaunt im Bayerischen Landtag. "Zur großen Freude meiner Frau", merkte der Trainer von Fußball-Drittligist TSV 1860 München allerdings ironisch an. Schließlich hatte er für den Stammtisch mit den Abgeordneten extra seinen Urlaub unterbrochen.

Und auch während seiner Mallorca-Reise war der 52-Jährige mit den Löwen beschäftigt - ein Treffen mit einem Sponsoren in der spanischen Sonne und zahlreiche telefonische Absprachen standen auf dem Programm. Entspannte Tage dürften anders aussehen.

Erste personelle Weichen sind gestellt

Doch der 52-Jährige wirkte zufrieden. Kein Wunder, schließlich hatte Köllner mit seiner Mannschaft eine starke Rückrunde gespielt. Am Ende reichte es für den vierten Tabellenplatz und ein Ticket für den DFB-Pokal. Mit den Neuzugängen Tim Rieder, Meris Skenderovic, Albion Vrenezi, Fynn Lakenmacher und Martin Kobylanski sind die ersten personellen Weichen für die kommende Saison gestellt.

Seine eigene Zukunft ließ Köllner derweil weiter offen. Eine klare Antwort? Fehlanzeige. "Das ist einfach ein normaler Vorgang, dass man sich im Fußball grundsätzlich auch mit anderen Themen beschäftigt. Das finde ich auch nicht verwerflich", sagte Köllner.

Köllner will den nächsten Schritt machen

Mit einem möglichen Abgang will der Trainer auch Druck auf den Verein ausüben. "Wenn man jetzt sagt, es passt alles, dann habe ich unterschwellig das Bauchgefühl, dass man da sagt: 'Dann legen wir die Hände in den Schoß und trinken ein Bier'", sagte der gebürtige Oberpfälzer, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft.

Neben einem neuen Co-Trainer soll auch ein Athletiktrainer her. Und: Der Kader soll um den Aufstieg mitspielen können. Köllner unterstreicht am Politik-Stammtisch sein Anliegen, "dass wir eine Mannschaft auch kriegen, die am Ende auch eine große Chance hat vorne mitzuspielen."

Und: "Meine Themen sind hinterlegt im Verein", sagte der 52-Jährige. Dennoch machte er den 1860-Fans ein wenig Hoffnung: "Umziehen - so etwas hasse ich eigentlich." Sportdirektor Günther Gorenzel hat zuletzt immer wieder versichert, dass man "gemeinsam die Zukunft" plane.