TSV 1860 München startet mit 1:1 in die neue Saison

In der ersten Halbzeit hatte man das Gefühl, dass der TSV 1860 München im Kopf noch gar nicht in der neuen Drittligasaison angekommen ist. Neuzugang Dennis Erdmann packte schon nach zwei Minuten eine kernige Grätsche aus und holte sich die erste gelbe Karte der jungen Saison. Das war aber fast schon alles, was die 15.000 Zuschauer im Grünwalder Stadion in München in Durchgang eins in Sachen Kampf und Engagement von den Löwen zu sehen bekamen.

Abgefälschter Schuss sorgt für Münster-Führung

Preußen Münster konnte sich fast ungestört warmspielen und traf schon fast erwartungsgemäß nach 32 Minuten zur Führung. Preußen-Kapitän Julian Schauerte setzte sich auf der rechten Seite gegen die Löwen Philipp Steinhart und Daniel Wein durch, seinen recht harmlosen Linksschuss fälschte Erdmann über 1860-Torwart Bonmann hinweg zur Gästeführung ins Netz.

"So schlecht wie die erste Halbzeit war, so gut war die zweite Halbzeit. Wir hatten keinen Mut, keine Überzeugung ... In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, welche Power wir haben." Trainer Daniel Bierofka nach dem Spiel

1860-Trainer Daniel Bierofka, der den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hatte, reagierte schon zur Halbzeit. Der erst 20-jährige Dennis Dressel ersetzte im Mittelfeld Simon Seferings, die Löwen suchten mehr Spielkontrolle.

Löwen-Ausgleich per Foulelfmeter

Die holten sie sich zwar nicht sofort. Aber dafür einen Elfmeter - auch oder vor allem dank der Schussligkeit von Münster-Verteidiger Nico Brandenburger. Der kreuzte den Laufweg von Benjamin Kindsvater, der im Strafraum fiel. Philipp Steinhart verwandelte das Preußen-Geschenk mit Präzision zum 1:1.

Der Ausgleich beflügelte den TSV 1860 München. Die Löwen war plötzlich "drin" im Spiel. Warnschüsse von Dressel und Sascha Mölders zeigten den Münsteranern: Die Löwen waren gewillt, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten, Münster verschanzte sich phasenweise nur noch am eigenen Strafraum.

Rückkehrer Gebhart darf zehn Minuten ran

Das Löwen-Dilemma: Bis zum Strafraum kombinierten die Löwen prima, ging's dann gefährlich vors Tor, stand immer irgendein Münster-Abwehrbein im Weg. Bierofka setzte alles auf eine Karte. Stürmer Fabian Greilinger kam für Mittelfeldmann Marius Willsch, in den letzten zehn Minuten ersetzte Rückkehrer Timo Gebhart den starken Efkan Bekiroglu, der sich ausgepowert hatte.

Mölders Riesenchance in der Nachspielzeit

Doch auch die frischen Kräfte brachten nichts mehr. Am Ende drückte sogar Münster wieder gelegentlich nach vorne. Doch Preußen glückte vor dem gegnerischen Tor genauso wenig wie den Löwen. Es blieb beim 1:1 im Saisoneröffnungsspiel der 3. Liga, auch wenn die Löwen in der Nachspielzeit fast doch noch zum Sieg getroffen hätten: Sascha Mölders setzte in der Nachspielzeit einen Drehschuss aus sechs Metern über das Münster-Tor.

"Am Ende müssen wir die Tore machen, dann können wir als Sieger vom Platz gehen." Torschütze Philipp Steinhart nach dem Spiel