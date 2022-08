TSV 1860 München - so gut wie seit 51 Jahren nicht

Meris Skenderovic lebte nach seinem späten Joker-Tor die Rolle des Matchwinners in vollen Zügen aus. "Ich bin direkt zur Bank gelaufen, weil ich wusste, dass alle aufspringen werden", erzählte der 24 Jahre alte Angreifer, der dem TSV 1860 München am Samstag in der 3. Fußball-Liga mit seinem Kopfballtor in der Nachspielzeit nicht nur das 1:0 (0:0) beim SC Verl bescherte.

Startrekord eingestellt

Die "Löwen" stellten mit dem vierten Sieg im vierten Spiel auch den Startrekord aus der Saison 1971/72 ein. Lang ist es her, entsprechend glücklich war auch Trainer Michael Köllner, der zum Torjubel in der Nachspielzeit ebenfalls auf den Rasen gestürmt war: "Wir haben eine bockstarke zweite Halbzeit gespielt. Umso überfälliger war das 0:1."

Gerade mit den Einwechselspielern von der Bank konnte 1860 am Ende der englischen Woche noch mal entscheidend an Energie zulegen. Vor dem späten "lucky punch" von Skenderovic hatte Angreifer Fynn Lakenmacher in der 67. Minute eine Großchance noch ausgelassen.

Köllner ist "geflasht"

Der Start in die Saison, an deren Ende der Zweitliga-Aufstieg stehen soll, ist den "Löwen" bestens geglückt. "Stand jetzt läuft alles super. So wollen wir weitermachen", sagte Skenderovic. Und Köllner sagte: "Ich bin selbst noch geflasht. So ein Sieg setzt nochmals richtig Energie frei."

Mit zwölf Punkten führt 1860 die Tabelle mit zwei Zählern Vorsprung vor den punktgleichen Verfolgern FC Ingolstadt und 1. FC Saarbrücken an, die sich am Samstag im Topspiel 0:0 trennten.