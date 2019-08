TSV 1860 München: Prince Osei Owusu soll das Sturmproblem lösen

Fast schon resignierend hatte Löwen-Trainer Daniel Bierofka in den vergangenen Tagen geklungen. Von "einigen Kandidaten" sprach der Coach, die aber entweder aus Gründen der Vertragslaufzeit oder finanziell nicht realisierbar waren. Vieles deutete schon daraufhin, dass sich der TSV 1860 München ohne die dringend notwendige Sturmverstärkung durch die neue Saison quälen muss.

Doch einen Tag nach dem glücklichen 1:0-Auswärtssieg der Löwen in Chemnitz kommen positive Nachrichten aus Bielefeld: Stürmer Prince Osei Owusu kommt erneut an die Isar auf Leihbasis. Dies gaben nicht die Löwen, sondern Arminia Bielefeld bekannt. "Wir wünschen Prince, dass er an seine erste positive Zeit beim TSV 1860 anknüpfen kann und mit den Münchnern in der 3. Liga erfolgreich sein wird", wird Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi auf der Homepage des Vereins zitiert.

Owusu - einer der Schlüssel zum Klassenerhalt

Owusu hatte bereits in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis für den TSV 1860 München gespielt. In 16 Partien schoss er drei Tore, darunter wichtige Treffer im Abstiegskampf bei den Siegen gegen Aalen (2:1) und Fortuna Köln (3:2).