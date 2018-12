TSV 1860 München: Präsident Reisinger verlässt Aufsichtsrat

In einer Erklärung, die auf der Homepage des Vereins veröffentlicht wurde, erklärt Reisinger seine Gründe für den Rücktritt. Im Finanzgebaren Ismaiks sieht Reisinger offenbar eine Gefahr für den Klub.

Wörtlich heißt es in der Erklärung: "Es ist nach Ansicht des Präsidiums der Geschäftsführung der GmbH & Co. KGaA nicht mehr zumutbar, einen wirtschaftlichen Balanceakt mit persönlichem Risiko zu vollführen, weil ein Gesellschafter hoch pokert. Wir haben deshalb in unserer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Geschäftsführungs-GmbH und unter Verweis auf die 50+1-Regelung der Geschäftsleitung der KGaA die Weisung erteilt, Planungen für den Profifußball nur noch mit nachgewiesenen und tatsächlich eingegangenen Mitteln zu führen. Genussscheine, Darlehen und vergleichbare Finanzierungsformen können auf Grund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens künftig nicht mehr akzeptiert werden."