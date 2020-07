TSV 1860 München: Neue Saison finanziell abgesichert

Ausdrücklicher Dank an Hasan Ismaik

Das sind gute Neuigkeiten für die Fans des Klubs, der wirtschaftlich nicht immer auf sicheren Beinen stand und bei dem nach wie vor ein Machtkampf zwischen dem Präsidium auf der einen und Investor Hasan Ismaik auf der anderen Seite schwelt.

Umso erstaunlicher, dass Ismaik in der Stellungnahme ausdrücklich erwähnt wird: "Dies ist das wirklich wichtige und gute Ergebnis der Bemühungen der gesamten Löwen-Familie – jeder hat seinen Beitrag geleistet. Unser besonderer Dank gilt beiden Gesellschaftern: Hasan Ismaik, der sich erneut zu einer großen finanziellen Unterstützung verpflichtet hat und dem eingetragenen Verein, der sich in erheblichem Umfang an der Ausbildung unserer Junglöwen im Nachwuchsleistungszentrum engagiert."