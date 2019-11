TSV 1860 München: Köllner übernimmt die Löwen als Chefcoach

Mit Nürnberg zurück in die Bundesliga

Köllner hatte den 1. FC Nürnberg in der Saison 2017/18 zurück in die Bundesliga geführt. Im Februar 2019 trennte sich der Club nach anhaltender Talfahrt als Tabellenletzter dann vom Coach. Zuvor hatte Köllner beim Club die U21 trainiert und parallel das Nachwuchsleistungszentrum geführt. Von 2002 bis 2014 war er beim Deutschen Fußballbund als Koordinator im Bereich Talentförderung tätig. "Er ist ein echter Spieler-Entwickler, der aber auch über Jahre Trainer ausgebildet hat“, so Gorenzel.