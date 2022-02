TSV 1860 München kassiert in Meppen Last-Minute-Ausgleich

Der TSV 1860 München ist seit mittlerweile sechs Partien in der 3. Liga ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis). Allerdings wäre beim SV Meppen noch mehr drin gewesen.

Löwen-Führung in sehenswerter erster Halbzeit

Nach flottem Beginn nahm die Partie nach rund 20 Minuten richtig Fahrt auf. Erst gerieten Jeron Al-Hazaimeh und Richard Neudecker geraten nach einem Zweikampf im SVM-Sechzehner aneinander, Strafstoß gab es aber keinen. Dann marschierte Neudecker (23.) unbedrängt durchs Zentrum und lupfte die Kugel aus 25 Metern über den zu weit herausgeeilten Torhüter Erik Domaschke (24.) hinweg ins Tor. Marco Hiller rettete (26.) gegen Luka Tankulić und Al-Hazaimeh knallte (27.) die Kugel an den Pfosten. Nach einer halben Stunde schafften es die Löwen das Tempo wieder etwas aus dem Spiel zu nehmen und schafften es so, die knappe Führung in die Halbzeitpause mitzunehmen.

Meppen trifft erst mehrmals Aluminium, dann zum Ausgleich

In der zweiten Hälfte klatschte die Kugel (48.) an den Pfosten des Meppener Tores. Danach klärte Hiller (55.) und Meppen traf zweimal kurz hintereinander (61. und 63.) das Aluminium. Die Führung des TSV stand auf ziemlich wackeligen Füßen. Die Löwen bekamen bei den gegnerischen Angriffen zwar immer wieder einen Fuß dazwischen, in der 90. Minute allerdings nicht: Da markierte Mike Feigenspan den Ausgleichstreffer.