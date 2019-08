LIVE am 24.08.2019

TSV 1860 München in Magdeburg gefordert

Der TSV 1860 München braucht in der 3. Liga dringend Punkte, um nicht frühzeitig in der Saison bei den Abstiegsplätzen festzuhängen. Am 6. Spieltag sind die Löwen zu Gast in Magdeburg, BR24 Sport überträgt die Partie live.