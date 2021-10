TSV 1860 München hofft nach magischer Pokalnacht auf Liga-Schub

Pokalheld Lex kann noch mehr

Der gefeierte Pokalspiel-Torschütze Stefan Lex machte eine klare Ansage: "Es wird Zeit, dass wir das auch mal wieder in der Liga zeigen." Das entspricht genau dem Wunsch seines Trainers: "Es geht jetzt darum, dass wir endlich einen Dreier holen, um auch in der Liga wieder den richtigen Kurs zu erwischen", so Köllner.

Am Samstag (30.10.2021, 14.00 Uhr, Liveticker im BR24 Livecenter/Zusammenfassung in Blickpunkt Sport am Samstag) können die Löwen durch einen Sieg schon mal ihren Tabellennachbarn überholen. Auch Lex soll dann an seine Leistung beim Pokalspiel weiter anknüpfen. "Wichtig war sein Tempo und seine Art, wie er Fußball spielt", lobte Köllner den Angreifer: "Er zeigt seit Wochen, dass es bergauf geht. Und ich hoffe, dass es noch nicht das Ende der Bergauf-Entwicklung ist."