TSV 1860 München - Hadern über die "Slapstick-Einlage"

Dass ein solches gar nicht mehr weit entfernt ist, unterstrich auch Trainer Jacobacci in seiner fachlichen Analyse der Partie. "Man hat es gesehen, wie wir das Spiel aufgezogen haben. Wir haben ihnen Probleme bereitet, vor allem ganz am Anfang, wo sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen", sagte der Schweizer.

Der Kampfgeist stimmt, spielerisch hakt's noch

Selbst nach dem Ausgleich habe sich seine Mannschaft nicht aufgegeben und noch auf das 3:2 gedrängt. "Für mich ist die kämpferische Leistung absolut tadellos, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen." Ein großes Kompliment an sein enttäuschtes Team.

Und gleichzeitig auch ein Satz der unterstreicht, wo es beim TSV 1860 München aktuell noch hapert: Die Mannschaft präsentiert sich kämpferisch top, fußballerisch enttäuscht sie zu oft - und da will Jacobacci ansetzen: "Jetzt gilt es, noch mehr spielerische Mittel in unser Spiel zu bringen."

Gegen Duisburg habe man "versucht, das umzusetzen. Ab und zu ist es gelungen, andere Momente weniger. Aber wir arbeiten daran, dass wir mehr Fußball spielen als zu kämpfen." Jacobacci geht bei den Löwen offenbar gerade noch einmal das kleine Fußball-Einmaleins durch.

Die "Ruhe am Ball" fehlt den Löwen

"Ruhe am Ball, in der Situation die richtige Entscheidung zu treffen - das haben wir nicht", erklärt er, und meint damit nochmal den unnötigen Ballverlust und den Anschlusstreffer in der 77. Minute. "Man hätte etwas Tempo aus dem Spiel nehmen sollen, bis zu diesem Punkt haben wir es gut gemacht", ergänzt er noch.

"Ich sage immer: In der Ruhe liegt die Kraft - diesem Spruch müssen wir nachgehen." 1860-Trainer Maurizio Jacobacci

Man merkt dem 60-Jährigen an: Bei den Löwen ist sein Fußballlehrer-Know-How gefordert wie noch nie. Gegen Duisburg coachte er lautstark 90 Minuten an der Seitenlinie. Ob sein Team das aktuell braucht? "Ja, sonst würde ich das nicht machen."

Fazit nach dem 2:2 dennoch positiv

Flexibilität ist das Stichwort, die Gegner sollen sich wieder weniger leicht auf die Löwen einstellen können. Viele Baustellen also an der Grünwalder Straße - und viel Arbeit für den Chefcoach. Der am Ende trotz des vermeintlichen Punktverlust aber doch ein versöhnliches Fazit zog: "Für mich ist es trotz des Resultates ein positives Spiel gewesen."