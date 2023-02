TSV 1860 München: Eskaliert die Trainersuche zum Machtkampf?

Seit der Trennung vom langjährigen Trainer Michael Köllner regiert bei 1860 München mal wieder das Chaos. Köllner pflegte ein enges Verhältnis zu Hauptgesellschafter und Investor Hasan Ismaik. Im Ismaik-Lager war man darum trotz der sportlichen Krise alles andere als erfreut über Köllners Entlassung. Auf Investorenseite sah man Köllners Zukunft an der von Sportchef Gorenzel gekoppelt.

Gorenzel als Interims-Trainer bislang ohne Erfolg

Statt sich nach Köllners Rauswurf ebenfalls zurückzuziehen, entschied sich Gorenzel jedoch für einen anderen Weg: Der Österreicher machte sich selbst zum Interims-Coach. Der 51-Jährige begründete den Schritt mit mangelnden finanziellen Mitteln, um einen geeignete Nachfolger zu finden. Außerdem sei er der einzige beim TSV 1860 München, der über die erforderliche Trainerlizenz verfüge. Gorenzel sah sich selbst als die naheliegende, pragmatische Lösung für die Misere der Löwen. Auf Seiten der e.V.-Vertreter begrüßte man diesen Schritt.

Die sportliche Talfahrt des TSV 1860 München konnte er als Interims-Coach aber auch nicht stoppen. Im Gegenteil: Am Wochenende verloren die Löwen gegen den Tabellenletzten vom SV Meppen. Das Experiment mit Gorenzel als Sport-Geschäftsführer und Coach in Personalunion gilt schon nach zwei Wochen als gescheitert.

Trainersuche entwickelt sich zum Machtkampf

Aber auch bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger auf der Trainerbank kommt Gorenzel nicht voran, wobei der Sportchef für sich reklamiert, seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Sportlich und wirtschaftlich habe er gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer alle Vorbereitungen getroffen, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Probleme gebe es an anderer Stelle. "Ich kann erst auf Enter drücken und den berühmten Anruf starten, wenn ich die wirtschaftliche Freigabe habe", erklärte Gorenzel.

Er lässt damit durchblicken, die Investorenseite mache nicht die nötigen Gelder frei und behindere so seine Arbeit. Die Investoren reagierten jedoch prompt in Form von Anthony Power – seines Zeichens Giesinger Statthalter von Hasan Ismaik. Power zitierte in einer Instagram-Story Tänzerin Martha Graham: "Some men have thousands of reasons why they cannot do what they want to, when all they need is one reason why they can." Was in etwas soviel bedeutet wie: "Manche Menschen haben Tausende Gründe, warum sie etwas, das sie gerne tun würden, nicht tun können. Dabei ist alles, was sie brauchen, nur ein Grund, um es tun zu können."

Das Grundproblem bei den Löwen

Power spricht den Sportchef zwar nicht direkt an, dass er damit Sportchef Gorenzel Entscheidungsschwäche vorwirft, liegt jedoch nahe. Dabei hatten die Löwen nur Tage vor Köllners Rauswurf in einer Stellungnahme klargestellt, “dass alleine die Geschäftsführung des TSV 1860 München, insbesondere die fachliche Einschätzung des Geschäftsführers Sport, über die Strukturen der Profi-Mannschaft und die Zusammensetzung des Trainer- und Funktionsteams entscheidet.”

Dabei offenbart sich einmal mehr das Grundproblem der Gesellschafterstruktur von Sechzig: Die einen beanspruchen die sportliche Entscheidungskompetenz für sich, sind aber de facto machtlos, wenn die anderen die nötigen finanziellen Mittel nicht freigeben. Wenn es sportlich nicht läuft, ist bei den Löwen Streit um Entscheidungskompetenzen vorprogrammiert. Inzwischen ist auch klar: Die Investorenseite um Hasan Ismaik will Sportchef und Interims-Coach Gorenzel dringend loswerden.

Kommt Heilsbringer Benny Lauth?

Kein Wunder also, dass seit einigen Tagen Benny Lauth öffentlich als potentieller Nachfolger von Günther Gorenzel gehandelt wird. Der 41-jährige Lauth gilt nicht nur bei den Löwen-Fans als Vereinslegende, auch Investor Ismaik ist dem ehemaligen Nationalspieler durchaus zugeneigt. Außerdem wäre Lauth kurzfristig verfügbar. Gegen Lauth spricht allerdings die mangelnde Erfahrung. Nach seinem abgeschlossenen Studium in Sportmanagement hat er bisher nicht in leitender Funktion gearbeitet.

Löwen-Präsident Reisinger versuchte noch die Spekulationen um Lauth als Gorenzel-Ersatz einzufangen. "Der Verein wird nicht in hektischen Aktionismus verfallen und überstürzt das Management tauschen", erklärte Reisinger. Er werde sich nicht zu Namen äußern, über die in den Medien spekuliert werde.

Fest steht aber auch, dass es bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag (16.2.23) nicht nur um die finale Nachfolge von Trainer Köllner gehen wird, sondern auch um die Zukunft von Sportchef Günther Gorenzel und die Frage, ob man sich bei den Löwen intern auf eine Lösung einigen kann, ohne den Machtkampf zwischen den Gesellschaftern völlig eskalieren zu lassen.