TSV 1860 München: "Ein Präsident darf nicht spalten"

Auf dem Platz läuft es beim TSV 1860 München in der dritten Liga fast perfekt. "Sportlich das ist super toll, was die Mannschaft unter Bierofka erreicht hat", sagt Saki Stimoniaris im Exklusivinterview mit BR Sport: "Gut, dass wir mehrere Spieltage vor Saison den Klassenerhalt sicher haben. Der Grieche ist der Vertreter und Sprecher von Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik.

Zwischen Mannschaft, Trainer und sportlicher Leitung läuft es also. Die Führungsebenen ziehen dagegen nicht am selben Strang. Zudem hat Stimoniaris seine Bewerbung um das Amt des Präsidenten des TSV 1860 in den Ring geworfen. Sein Vorwurf an die aktuelle Führungsebene: "Ein Präsident darf nicht spalten und das ist das größte Problem aktuell ... Ein Präsident muss einen."

Planung läuft in unterschiedliche Richtungen

Die Fronten zwischen dem Aufsichtsrat der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA und dem Präsidium haben sich verhärtet. Dennoch behauptet Stimoniaris, er "sehe kein Chaos" zwischen den beiden Gesellschaftern. "Ich sehe, dass wir aktuell zwei Richtungen haben: Die eine Richtung ist Bundesliga, klar und deutlich. Und die andere Richtung ist Konsolidierung." Das Präsidium habe einen Konsolidierungskurs ausgesprochen. "Die Frage ist, wie lange. Man muss ja einen Plan haben, ist es jetzt ein Monat, ein Jahr sind es 10 Jahre, 20 Jahre", fragt Stimoniaris.

Stimonaris will Aufstieg in der nächsten Saison

Auch sei man überrascht von der Aussage, keine Gelder, keine Genussscheine mehr anzunehmen. "Wir haben vor ein paar Monaten 1,5 Millionen Euro überwiesen. Auch sofort in Genussscheine umgewandelt", sagt Stimoniaris, für den es soweit nach Plan läuft. Genussscheine sind vereinfacht Darlehen, die erst zurückgezahlt werden müssen, wenn der Verein schwarze Zahlen schreibt. Nur durch dieses Geld hätte man die Wünsche von Trainer Daniel Bierofka erfüllen können.

"Wir wollen einmal noch ein richtiges Derby erleben, aber nicht mit Bayern II" Stimoniaris im BR-Interview

Er schwärmt vom "Superkader" und kündigt an: "Die Mannschaft soll verstärkt werden." Dafür kann er allerdings keinen Betrag nennen. Aber: "Mit einer gewissen Verstärkung peilen wir nächstes Jahr den Aufstieg an."

Präsidium hält Konsolidierungskurs für richtig

Präsident Robert Reisinger kann sich mit einem Präsidenten Stimonaris und dessen Plänen dagegen nicht anfreunden. "Da Herr Stimoniaris den Blick ohnehin stark auf den Profifußball gerichtet hat, sitzt er im KGaA Aufsichtsrat genau richtig", so der 55-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Alles was er für Sechzig tun kann, kann der auch im Aufsichtsrat tun."

Eigenfinanzierung angestrebt

Das Präsidium will weiter auf Konsolidierung setzen und dabei eines der vier - von Geschäftsführer Günther Gorenzel und Michael Scharold den Gesellschaftsvertretern vorgestellten - Entwicklungsmodellen für die kommenden drei Jahre anwenden. Aktuell wäre eine komplette Eigenfinanzierung durch die 1860 GmbH & Co möglich. Der Saisonetat läge für die Profimannschaft bei 3 bis 3,5 Millionen Euro.

Wunsch wäre allerdings ein Modell mit einem finanziell größeren Spielraum für die Profimannschaft. Dazu müssten aber die U19 und U21 bis zum Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga unter das Dach des Vereins zurückgeführt werden. Dafür gab es aber - wie für alle Modelle - nicht die notwendige Unterstützung aus dem Aufsichtsrat und von Hasan Ismaik. Stimoniaris betont allerdings. "Es muss einen gemeinsamen Weg für Sechzig geben."

Ismaiks Geld per Sofortkasse weiter willkommen

Reisinger wehrt sich auch gegen die Behauptung, dass man keine Gelder mehr annehmen wolle. "Es stimmt nicht, dass wir kein Geld wollen", sagt er gegenüber der SZ: "Wir wollen es nur nicht in der Form, wie er es in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat."