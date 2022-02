TSV 1860 München dreht Partie in Zwickau zu seinen Gunsten

Nach ihrer Niederlage daheim gegen den Halleschen FC am Montagabend haben sich die Löwen beim FSV Zwickau wieder von ihrer guten Seite gezeigt. Nun liegen sie mit 40 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

Zwickau geht in umkämpfter erster Hälfte in Führung

In der Partie war von Anfang an Feuer drin. Erst ging Stefan Lex (7.) theatralisch zu Boden im Zwickauer Strafraum. Dann brachten die Löwen mit vereinten Kräften Dominic Baumann am eigenen Strafraumrand zu Fall. In beiden Fällen blieb der Elfmeterpfiff aber aus.

Dann krümmte sich Richie Neudecker (20.) nach einem Foul vor Schmerzen auf dem Platz, konnte aber nach kurzer Behandlung doch weiterspielen. Dann rauschten (23.) Stephan Salger und Niklas Lang im eigenen Strafraum ineinander und der Schiedsrichter entschied auf Offensivfoul. Spielfluss kam in dieser Phase kaum auf. Ein eigentlich missglückter Flugkopfball von Marco Schikora landete schließlich bei Dominic Baumann, der (35.) zur 1:0-Führung einschieben konnte.

Löwen in Überzahl drehen das Spiel

Kurz nach der Halbzeitpause geriet der FSV Zwickau in Unterzahl. Lars Lokotsch leistete sich im Mittelfeld einen Kungfu-Tritt gegen Niklas Lang, für den er (47.) die Rote Karte sah. Michael Köllner richtete sein Team angesichts der Überzahl durch die Einwechslung (64.) von Erik Tallig und Merveille Biankadi deutlich offensiver aus.

Und bereits nach vier Minuten stach der Joker Biankadi. Er veredelte (68.) den bislang besten Angriff seiner Löwen mit dem Treffer zum Ausgleich. Wenig später legte Marcel Bär (72.) nach zum 2:1. Nils Butzen und Johannes Brinkies wehrten die Einschussversuche (82.) von Marcel Bär und Erik Tallig ab. Kevin Goden machte dann Sekunden nach seiner Einwechslung (90.) mit dem 3:1 den Deckel drauf.