TSV 1860 München: Boyamba lässt die Löwen jubeln

Der letzte Auftritt im Grünwalder Stadion endete für den TSV 1860 München mit einer 1:4-Blamage gegen Borussia Dortmund II. Doch beflügelt durch den 3:1-Sieg im Derby gegen den FC Ingolstadt gelang den Löwen eine Wiedergutmachung in der heimischen Wirkungsstätte. Mit 3:0 besiegten die Münchner den VfL Osnabrück - mit dem zweiten Sieg in Folge empfiehlt sich Trainer Maurizio Jacobacci für eine Vertragsverlängerung.

1860 wehrt Osnabrücker Angriffsversuche erfolgreich ab

Der TSV 1860 München war in der ersten Hälfte das klar bessere und aktivere Team. Osnabrück, das von Tobias Schweinsteiger trainiert wird, wurde nur nach einem Standard gefährlich. Ansonsten sahn man vom Tabellen-Sechsten wenig. In der 39. Minute traf Joseph Boyamba zur verdienten 1:0-Führung für die Löwen.

In der zweiten Halbzeit steigerte sich Osnabrück, hatte mehr Ballbesitz und suchte nach Lücken in der Münchner Abwehr - der Ausgleich lag in der Luft. Doch erneut war es Boyamba, der die Gäste-Hoffnungen zunichte machte: Nach einem mustergültigen Konter lupfte der 26-Jährige über den Keeper ins Tor zum 2:0 (70.). Ab der 75. Minute spielten die Gäste nur noch zu zehnt - Noel Niemann sah die Rote Karte wegen groben Foulspiels. Kurz vor Schluss erzielte Jesper Verlaat den 3:0-Endstand.

Für Osnabrück bedeutet die Niederlage einen herben Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze. Der TSV 1860 München belegt mit 46 Punkten einen Platz im vorderen Mittelfeld.