TSV 1860 München blickt nach Sieg gegen Verl wieder nach oben

Durch den dritten Sieg in Folge hat der TSV 1860 München wieder Anschluss an die Tabellenspitze gefunden. Über Nacht sind die Löwen sogar punktgleich mit dem Tabellen-Vierten Saarbrücken.

Moll fordert den Keeper des SC Verl

Die erste gute Möglichkeit gehörte zwar den Gästen. Cyrill Akono bekam aber (3.) in zentraler Position keinen Druck auf den Ball und hob ihn knapp übers Tor. Beim Schuss (22.) von Quirin Moll aus 22 Metern war es aber wesentlich spannender. Verls Keeper Niclas Thiede musste sich gehörig langmachen und lenkte den Ball so doch noch ins Toraus.

Löwen-Doppelschlag innerhalb vier Minuten

Dann legten die Löwen aber so richtig los. Merveille Biankadi zauberte (26.) die Kugel mit einem Scherenschuss ins rechte untere Eck. Und kurz darauf schloss Marcel Bär (30.) einen blitzsauberen Konter der Sechziger ab mit dem Treffer zum 2:0. Richard Neudecker geriet bei seinem Schuss aus 15 Metern in Rücklage, nur deshalb vergab er (39.) den nächsten Treffer. Der Giesinger Torhüter Marco Hiller stoppte Cyrill Akono und vereitelte damit den Anschlusstreffer (44.) kurz vor der Halbzeitpause.

Nächster Bär-Treffer vereitelt

Bärs nächster möglicher Treffer wurde (44.) durch eine fulminante Parade des Verler Torhüters gerade noch verhindert. Ansonsten hatten die Löwen den Gegner weitestgehend in Griff. Um nicht zu sehr in den Verwaltungsmodus zu schalten, brachte Trainer Michael Köllner (74.) mit Fabian Greilinger und Tim Linsbichler neue Kräfte, Erik Tallig und der Torschütze Bär durften sich ausruhen. In der Schlussviertelstunde stand die Löwenabwehr aber weiter stabil und brachte den 2:0-Erfolg ins Ziel.