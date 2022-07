TSV 1860 München: Aufstiegsfavorit ohne Wenn und Aber

Höhen und Tiefen in der Vorbereitung - Auftakt live in der Sportschau

Die Vorbereitung lief lange geräuschlos ab. Ein 4:0 im Testspiel gegen Zweitligist Karlsruher SC nährte die Hoffnung der Anhänger, dass diese spielstarke Mannschaft die 3. Liga dominieren könnte. Doch es gab auch einen bösen Rückschlag mit der 0:6-Niederlage im Test gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach in Rottach-Egern. Vielleicht ein Dämpfer im richtigen Moment.

Denn das Auftaktprogramm hat es in sich: Am 1. Spieltag sind die Löwen zu Gast bei Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden (Samstag, 14 Uhr, live im Ersten, im Livestream bei sportschau.de und im Liveticker auf BR24 Sport). Eine Woche später erwartet man in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals Vizemeister Borussia Dortmund.

Aber selbst, wenn der Start holprig sein sollte: Momentan scheint es so, als könne "Münchens große Liebe" in der neuen Spielzeit nichts aufhalten, so sehr strotzt der Klub vor Selbstvertrauen. Die euphorischen Fans sind jedenfalls eingeschworen für das große Ziel "Aufstieg", das kein anderer Verein so deutlich formuliert.