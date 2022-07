TSV 1860: "Mismatch" gegen den großen BVB im Pokal

Köllner setzt auf frenetische Fans

Köllner hätte auch an die 2. Pokalrunde in der Saison 2013/14 erinnern können, als die Löwen - damals noch Zweitligist - Dortmund in die Verlängerung zwangen, wo sie dann 0:2 verloren.

Dass der BVB "eigentlich" in allen Belangen besser ist, sei klar. Doch dieses "eigentlich", auf genau das setzt Köllner mit seinem jungen Team: "Wenn es überhaupt keine Chance gäbe, würde ich meinen Job wechseln", sagte er. Ein "frenetisches Publikum" soll seine Elf womöglich bis in eine Verlängerung oder das Elfmeterschießen tragen.

BVB: Wer ersetzt Haller?

Dortmund dürfte im ersten Saison-Pflichtspiel mit seinem neuen Nationalspieler-Trio Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi auflaufen. Gespannt darf man sein, wie die Westfalen Stürmer-Neuzugang Sebastien Haller ersetzen, der lange ausfällt.

Für Trainer Erdin Terzic hat der DFB-Pokal jedenfalls eine hohe Bedeutung. Vor gut einem Jahr führte er den BVB zum Cup-Gewinn, ehe er für Marco Rose Platz machte. Jetzt gibt der 39-Jährige sein Trainer-Comeback als Dortmunder Coach ausgerechnet im DFB-Pokal und verkündete: "Dieser Wettbewerb ist uns sehr wichtig. Der BVB möchte immer um Titel mitspielen. Und dieser ist am schnellsten zu erreichen."