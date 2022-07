TSV 1860: Letzter Pokalsieg gegen Dortmund mit Brunnenmeier

Letztes Duell ging in die Verlängerung

Nach 1964 kam es noch zweimal zu Pokalduellen gegen Dortmund. 1980/81 war in der 2. Runde beim 1:3 in Dortmund Endstation (Torschütze für 1860: Wolfgang Sidka). Zum bislang letzten Aufeinandertreffen kam es in der Saison 2013/14. 71.000 Zuschauer in der Arena sahen ein 0:2 nach Verlängerung des damaligen Zweitligisten. Bis zur 105. Minute hielten die Münchner ein 0:0, ehe Pierre-Emerick Aubameyang per Elfmeter und Henrikh Mkhitaryan (107.) mit einem Doppelpack das Pokal-Aus besiegelten.

Erst im Finale in Berlin unterlag der BVB dem FC Bayern München 0:2.