TSV 1860: Jacobacci bewirbt sich um Vertragsverlängerung

Auf der Werbetafel im Presseraum des TSV 1860 prangte das Logo des Hörspiels "Die drei Fragezeichen" hinter dem Löwentrainer Maurizio Jacobacci. Selbiges könnte auch über dessen Zukunft schweben. Denn der Vertrag von Jacobacci läuft aus und noch ist es mehr als ungewiss, ob er auch in den kommenden Saison an der Seitenlinie im Grünwalder Stadion zu sehen sein wird.

Jacobacci: "Fühle mich absolut wohl hier"

Am Trainer liegt diese Ungewissheit nicht. Schon am Montag hatte er nach dem 3:1-Sieg über den FC Ingolstadt angedeutet, dass er gerne in München bleiben würde. Nun legte er vor der Partie gegen den VfL Osnabrück (TSV 1860 - Osnabrück I 08.04., 14 Uhr I im BR Fernsehen und im Stream) nach: "Ich fühle mich absolut wohl hier. Ich möchte hier bleiben", sagte Jacobacci und schwärmte über seinen aktuellen Arbeitgeber: "Es ist nicht irgendein Club, es ist ein wichtiger Club. Wir haben ein fantastisches Publikum."

Warme Worte werden sicherlich gerne gehört an der Grünwalder Straße. Doch wichtiger als verbale Streicheleinheiten sind gute Resultate und überzeugende Auftritte - so wie zuletzt in Ingolstadt. Nun muss diese Leistung gegen Osnabrück bestätigt werden. Doch gerade zu Hause tut sich der TSV 1860 schwer. Die einzigen beiden Niederlagen unter Jacobacci gab es im Grünwalder Stadion. Die einzigen beiden Siege im fremden Stadion.

Schweinsteigers Wiedersehen mit dem Grünwalder

Nun kommt mit dem VfL Osnabrück kein leichter Gegner nach München. Die Niedersachsen konnten vier der letzten sieben Spiele gewinnen, spielten zudem zweimal unentschieden. Mit Tobias Schweinsteiger an der Seitenlinie hat Osnabrück einen Trainer, der das Grünwalder Stadion extrem gut kennt. Der Bruder von Bastian Schweinsteiger spielte lange bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern und war auch deren Assistenztrainer. "Es ist immer schön nach München zurückzukommen, in mein Heimatstadion. Ich freue mich darauf", sagte Schweinsteiger.

Ismaik über Jacobacci: "Sehr authentisch und belebend"

Der TSV 1860 wird Schweinsteiger versuchen, diese Freude zu verderben. Der Oberaudorfer, der mit seinem Verein noch um den Aufstieg kämpft, hat seinen Vertrag in Osnabrück erst vor wenigen Tagen verlängert. Das würde Maurizio Jacobacci ihm gerne gleichtun. Wenn es nach Investor Hasan Ismaik geht, dürfte das bald geschehen: "Ich finde seine Herangehensweise sehr authentisch und belebend für 1860. Es wirkt für mich zumindest von außen so, dass der Trainer auch den Zugang zu den Spielern gefunden hat. Ich würde mir wünschen, dass der Klub möglichst kurzfristig die Weichen für die neue Saison stellt, auch als Signal für weitere Personalentscheidungen", schrieb Ismaik auf Facebook.

Und auch Stefan Lex fand lobende Worte für seinen Chef: "Er hat uns auf einen sehr guten Weg gebracht. Er macht eine sehr gute Arbeit." Über warme Worte wird sich Jacobacci sicher freuen. Doch wichtiger wäre wohl ein konkretes Angebot vom Verein.

Der Bayerische Rundfunk überträgt das Spiel am Samstag, 8. April, ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream. Moderiert wird die Sendung von Tom Meiler. Ihr Reporter ist Florian Eckl.