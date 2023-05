TSV 1860: Ismaik-Treffen ohne Ismaik ruft Gegner auf den Plan

Während sich in einem Kino die Anhänger von 1860-Investor Hasan Ismaik treffen und über die Zukunft des Vereins diskutieren wollen, formiert sich draußen Widerstand. Gegner des Investors haben zu einer Demonstration aufgerufen.

Petar Radenković ist für die Veranstaltung im Filmtheater am Sendlinger Tor angekündigt. Der "Radi" ist eine Löwen-Legende, aber schon 88 Jahre alt. Was er wohl noch zur Zukunft des Klubs beizutragen hat? Wer nicht kommt, ist Hasan Ismaik. Der Jordanier sollte ursprünglich an der Veranstaltung teilnehmen, sagte diese Teilnahme aber kurzfristig ab.

Offiziell begründete der 45-Jährige sein Fernbleiben damit, dass er zunächst abwarten wolle, um sicherzustellen, "dass ich auch die Möglichkeit habe, mit meinen Partnern über unsere Ziele für 1860 zu sprechen, und ich hoffe, dass wir eine gemeinsame Basis finden werden”.

Mitgliederversammlung am 9. Juli

Die Investorengegner haben sich dennoch verabredet, um vor dem Kino gegen eine weitere Einflussnahme Ismaiks zu demonstrieren. Böse Zungen behaupten, diese Proteste seien der wahre Grund dafür, dass Ismaik nicht erscheint.

In Fankreisen wird geunkt, dass Ismaik-Kritiker, die beim Fußball-Drittligisten mutmaßlich in der Mehrzahl sind, bei der Veranstaltung nicht erwünscht sind und deshalb keine Einladung erhalten hätten. Das legt den Verdacht nahe, dass vermutlich eher bei der Mitgliederversammlung am 9. Juli über die Zukunft der Löwen verhandelt wird als heute im Innenstadtkino.