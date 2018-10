TSV 1860 erneut nur 1:1 - trotz Überzahl

Die Löwen zeigten sich anfangs aktiver als die Kickers. Nach knapp einer Viertelstunde wagten sich auch die Gäste etwas mehr nach vorne. Die Hausherren suchten nach einer Lücke, Marius Wilsch fand sie bei einer Kombination durchs Mittelfeld, Grimaldi setzte die Hereingabe (16.) knapp am Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite (28.) verpasste Dominic Baumann knapp und ein Schuss von Simon Skarlatidis ging haarscharf über das Tor. Statt weiteren Torchancen rückten dann die Mediziner im Vordergrund. Kurz vor der Pause blutete der Würzburger Torhüter Leon Bätge (40.) nach einem schweren Zusammenprall mit dem rückwärts auflaufenden Grimaldi stark aus der Nase. Der Keeper konnte nach einer Behandlungspause weitermachen. Dafür erwischte es Würzburgs Angreifer Baumann. Der lag ohne Fremdeinwirkung am Boden (45.+1) und musste verletzt ausgewechselt werden.

TSV-Führung in Überzahl, doch Würzburg gleicht aus

Die erste Möglichkeit nach der Pause hatten die Unterfranken: Skarlatidis setzte die Kugel nach einem Zuspiel von Fabio Kaufmann (48.) über den Kasten. Bei den Löwen setzte Grimaldi (51.) einen Schuss aus der Drehung am rechten Pfosten vorbei. Nach einem Zusammenstoß von Mölders mit Kai Wagner (54.) und einem Kontakt von Gnaase mit der Hand im Strafraum, forderten die Münchner einen Elfmeter. Beide Male sprach sich Schiedsrichter Eric Müller dagegen aus. Bei der nächsten unfairen Aktion des Würzburger Mittelfeldspielers zeigte er dem aber (57.) die Gelb-rote Karte. Kaum in Überzahl, gelang Grimaldi (64.) der Führungstreffer für die Oberbayern. Mölders Schuss (68.) touchierte die Oberkante der Latte, 1860 drückte auf das 2:0. Würzburg wehrte sich aber tapfer und so gelang Skarlatidis (82.) der Ausgleichstreffer, nachdem die Löwen zwei Mal hintereinander den Ball nicht aus dem Sechzehner heraus bekamen. Die Löwen warten damit nun seit bereits vier Partien (frei Unentschieden, eine Niederlage) auf einen Sieg. Und Würzburg verpasste den Schritt an die Tabellenspitze.