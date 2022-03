TSV 1860 erkämpft sich 2:1-Sieg gegen Kaiserlautern

Mit einer kämpferischen Glanzleistung besiegt der TSV 1860 den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern mit 2:1. Die 7.500 Zuschauer im Grünwalder Stadion sahen eine intensive, umkämpfte Partie, bei der die Münchner einem frühen Rückstand hinterherlaufen mussten. Marcel Bär erzielte das 1:1 in der 26 Minute, ehe Kevin Goden in der 85. Minute den Siegtreffer erzielte.

Der TSV 1860 rückt nach dem Spiel bis auf sieben Punkte an die Aufstiegsränge heran und nutzt die letzte Chance, sich an die Tabellenspitze heranzukämpfen. Die Löwen rücken nach dem Nachholspiel auf Rang acht vor.

Blackout nach 90 Sekunden

Dabei begann das Spiel mit einem absoluten Black-out. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Stephan Salger unter Druck den Ball im eigenen Strafraum bekam, kurz überlegte und dann einen Pass in Richtung Torwart Marco Hiller schickte. Doch dort kam er nie an. Er wurde zur perfekten Vorlage für Mike Wunderlich, der dazwischen spritzte, Hiller umkurvte und vor den 700 mitgereisten Gäste-Fans verwandelte. 0:1 aus Sicht der Löwen nach nur 90 Sekunden.

Die Gastgeber versuchten sich in die Partie zurückzukämpfen, doch Kaiserslautern blieb zunächst aggressiver. Jeder Ballverlust wurde postwendend gefährlich. Der FCK schaltete blitzschnell um, überwand mit direkten Pässen die Löwen-Verteidigung. So auch in der 15. Minute, als Hiller mit einer starken Reaktion das 0:2 gegen Muhammed Kiprit, der alleine auf den Keeper zugelaufen war, verhinderte.

Bär mit Glück zum 1:1

Es entwickelte eine hitzige Partie mit vielen Nicklichkeiten. Und nun wurden auch die Löwen immer stärker, kamen immer wieder gefährlich vor das Tor - und konnte in der 26. Minute ausgleichen. Marcel Bär hatte den Schuss Merveille Biankadi unhaltbar abgefälscht. In einer Bogenlampe folg der Ball in das Tor von Matheo Raab, der schon in die andere Ecke unterwegs gewesen war. Zuvor hatte Schiedsrichter Martin Petersen Bär einen möglichen Elfmeter verwehrt.

In der Folge dominierte der TSV 1860 die erste Hälfte, kam immer wieder gefährlich vor das Lauterer Tor, ohne jedoch zwingend zu werden. Auf der anderen Seite beschränkte sich der 1. FCK darauf, per Konter Stiche zu setzen. Mit 1:1 ging es in die Pause.

Die intensive Partie zehrt an den Kräften

"Ich habe in der Halbzeit gesagt: 'Bleibt's dran. Wir müssen uns heute belohnen", sagte 1860-Trainer Michael Köllner nach dem Spiel über seine Halbzeitansprache bei Magenta TV. Und so trat seine Mannschaft auch auf. Nach Wiederanpfiff blieb 1860 München dominant. Von der Favoritenrolle, mit der Kaiserslautern ins Spiel gegangen war, spürte man nichts mehr. Der Tabellenzweite beschränkte sich aufs Verteidigen. Doch schließlich schien beiden Mannschaften im Laufe der zweiten Halbzeit nach dieser intensiven Partie die Luft auszugehen.

Goden: Der Joker sticht zu

Eine Viertelstunde vor Schluss versuchte Trainer Michael Köllner noch einmal mit der Hereinnahme von Kevin Goden und Fabian Greilinger das Spiel zu beleben (75.). "Fünf Minuten zuvor ist uns das Spiel entglitten. Ich musste reagieren, ich musste frische Spieler bringen", würde Michael Köllner nach dem Spiel über diesen Moment sagen. Zehn Minuten später stand Goden dann komplett alleine im Strafraum des 1. FC Kaiserslautern, als Erik Tallig einen Freistoß von der Grundlinie in seine Richtung schickte.

Per Direktabnahme brachte Goden die Löwen in Führung und das Grünwalderstadion zum beben (85.). Das 2:1 nach dem frühen Rückstand mit dieser kämpferischen Leistung erzwungen - eine krasser Unterschied zu den Niederlagen gegen Türkgücü und Halle, die Trainer, Mannschaft und Vorstand zuletzt in die Kritik gebracht hatten.

Aufstieg? "Mal gucken"

Über den Aufstieg wollte Köllner nach dem Spiel dann noch nicht sprechen und blickte lieber auf den kommenden Gegner: "Am Freitag haben wir ein brutal schweres Partie gegen Verl. Auf dem Papier ist es das einfachste. Wird ein knüppelhartes Spiel. Wir müssen 90 Minuten ackern. Sich mit anderen Themen zu beschäftigen, ist eh Quatsch. Wir sind noch weit dahinter." Der Siegtorschütze gab sich da zumindest ein wenig offensiver: "Ich will nicht zu viel sagen. Mal gucken. Wir geben unser Bestes", sagte er mit einem Lächeln.