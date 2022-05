TSV 1860 - Dortmund II im BR Fernsehen und im Stream

Das große Ziel Aufstieg hat der TSV 1860 München verpasst. Nun hat Trainer Michael Köllner Platz vier als neues Ziel ausgerufen. Den begehrten vierten Tabellenplatz belegen die Löwen aktuell, und das soll auch so bleiben. Denn: Dieser Platz bedeutet die automatische Qualifikation für die lukrative erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Im Landespokal waren die Sechziger an Regionalligist TSV Aubstadt gescheitert.

Gegner am Samstag (Anstoß: 13.30 Uhr) ist die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, die gerade erst dem 1. FC Kaiserslautern den möglichen direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga durch einen 3:1-Sieg am Betzenberg vermiest hat.