TSV 1860: Chefcoach Köllner will sorgenfreie Saison spielen

Köllner soll nach dem Abschied von Kultcoach Daniel Bierofka wieder Ruhe ins Team bringen. Mit Blick auf die Verbundenheit der Spieler zu ihrem Ex-Coach stellt der Fußballlehrer aber sofort klar: "Jetzt ist ein neuer Trainer da. Was vergangen war, ist uninteressant, nebensächlich." Sein Fokus liegt auf der Zukunft des Drittligisten: "Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen", erklärt der ehemalige Nürnberg-Coach bei seiner Vorstellung. Seine Botschaft ans Team: "Du musst alles tun, damit du erfolgreich bist."

Zunächst muss aus seiner Sicht eine Analyse der bisherigen Saison erfolgen, um Veränderungen vorzunehmen. "Wir müssen jetzt von Woche zu Woche schauen, wie sich sich die Spieler entwickeln." Er könne nicht versprechen, dass man "jetzt in jedem Spiel drei Punkte holen wird." Das Ziel ist jedoch auch für ihn klar gesteckt: "Ein Verein, der in der Bundesliga war, will nicht Jahre lang in der dritten Liga bleiben." Die Tradition sei aber kein Anspruch auf die Bundesliga. Dafür müsse man hart arbeiten.

Köllner steckt Ziel für die Winterpause

Köllner glaubt, dass die Mannschaft alles geben wird, um erfolgreich zu sein. Das Team habe am Samstag mit dem Sieg gegen den Halleschen FC ein Signal auf dem Platz abgegeben. "Vielleicht ist dieses Jahr ja sogar was möglich. Wenn wir die nächsten fünf Spiele gewinnen, gehen wir als Dritter in die Winterpause", so der Oberpfälzer.

Allerdings hat es schon die erste Pflichtspielaufgabe in sich: Köllner gibt sein Debüt nach der Länderspielpause im Stadtderby gegen Bayern München II. Die Reserve des deutschen Meisters geht dank des 2:1-Sieges gegen den 1. FC Magdeburg mit Rückenwind ins Nachbarschaftsduell. Doch auch die Sechziger haben beim 1:0-Erfolg ihr Selbstbewusstsein kräftig aufpoliert.