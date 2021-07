Trotz verpasster Medaille: Brennauers positives Olympiafazit

Van Vleuten beendet ihr Olympia-Trauma

Brennauer kann die erneut verpasste Medaille auch deshalb akzeptieren, weil die Konkurrenz einfach stark war - und sich die Medaille auch irgendwie verdient hatte.

Die Niederländerin Annemiek van Vleuten gewann das Zeitfahren vor der WM-Zweiten Marlen Reusser aus der Schweiz und Weltmeisterin Anna van der Breggen, ebenfalls Niederlande.

In Rio 2016 war van Vleuten auf Goldkurs liegend im Straßenrennen kurz vor dem Ziel schwer gestürzt. In Tokio wähnte sie sich im Straßenrennen schon am Ziel, hatte aber verpasst, dass vor ihr schon die Österreicherin Anna Kiesenhofer im Ziel war und Gold sicher hatte.

Im Zeitfahren holte sich van Vleuten nun im Alter von 38 Jahren endlich ihr erstes Olympia-Gold.