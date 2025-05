Trotz super Match: WM-Aus für Tischtennis Shootingstar Kaufmann

Bei den Olympischen Spielen in Paris war Annett Kaufmann die große deutsche Tischtennis-Überraschung. Nach Olympia holte sie bei der EM sensationell Bronze und konnte bei der Junioren-WM über Gold jubeln.

Die Erfolgssträhne der Athletin vom SV DJK Kolbermoor riss jetzt bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Doha. Dort unterlag die 18-Jährige in der zweiten Runde der Einzelkonkurrenz mit 2:4 gegen die Weltranglistendritte Chen Xingtong aus China. Einzig im Doppel kann die Jugend-Weltmeisterin von 2024 nun noch auf ein Spitzenresultat hoffen.

Kaufmann motiviert für die Zukunft

"Das war ein super Match, ich bin sehr zufrieden", sagte Kaufmann, die emotional spielte, sich immer wieder antrieb: "Es hat bei mir an Kleinigkeiten gefehlt. Und es war auch etwas Pech, zum Beispiel bei den beiden Netzbällen bei 10:10 im dritten Satz. Das ist natürlich nicht spielentscheidend und auch keine Ausrede, ich hatte meine Chancen, zum Beispiel auch beim 9:9 im letzten Satz."

Ihre Gegnerin habe aber "alle Mittel ausgeschöpft, sich sehr viel Zeit gelassen und Bälle ausgetauscht, aber ich war mental gut drauf", so die DTTB-Hoffnungsträgerin. Dieses Match habe ihr gezeigt, "dass ich mit den Topspielerinnen auf Augenhöhe bin. Das motiviert mich auch für die Zukunft. Ich habe ein Ausrufezeichen gesetzt, sie müssen aufpassen in Zukunft." Lachend setzte sie hinzu: "Ich komme!"

Fast noch das Comeback von Kaufmann

Kaufmann, die in der Weltrangliste auf Rang 110 liegt, entschied gleich den ersten Satz für sich. Auch in der Folge hielt sie gegen die Chinesin lange gut mit und setzte immer wieder Akzente. Im sechsten Durchgang gelang Kaufmann fast noch das Comeback, dem Druck der Weltklasse-Spielerin konnte das deutsche Ausnahmetalent am Ende aber nicht mehr standhalten.