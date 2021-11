Trotz starker zweiter Hälfte - FCA verliert gegen Wolfsburg

Die Anfangsphase und der FC Augsburg - sie werden wohl diese Saison keine Freunde mehr werden. Vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg hatte die Mannschaft von Markus Weinzierl sieben Treffer in den ersten 15 Minuten kassiert. Am 11. Spieltag kam nun Tor Nummer Acht hinzu. Es sollte das Spiel entscheiden.

Beim schön vorgetragenen Wolfsburger Angriff konnte die Augsburger Verteidigung nur zuschauen. Erst tanzte Paulo Otávio gemeisnam mit Maximilian Arnold die gesamte rechte Augsburger Abwehrseite aus. Dann kam bei der Flanke an den kurzen Pfosten Jeffrey Gouweleeuw überhaupt nicht in das Kopfballduell mit Neu-Nationalspieler Lukas Nmecha. FCA-Keeper Rafal Gikiewicz brachte die Hand zwar noch an den platzierten Kopfball, doch scheiterte beim Klärungsversuch (14.).

Wolfsburg mit weiteren guten Chancen

Aber auch mit Ablauf der Schreckens-Viertelstunde wurde das Spiel der Augsburger zunächst nicht besser. Die Schwaben hatten Glück, dass das Duo Otávio-Nmecha nicht kurze Zeit später gleich nochmal jubelte konnte. Diesmal war es der Torschütze, der den Vorlagengeber schön freispielte. Otávios Schuss aus 13 Metern hatte Gikiewicz schon überwunden, doch traf nur den linken Außenpfosten. Doch die Marschrichtung war damit vorgegeben. Wolfsburg kombinierte mit Spielwitz, Augsburg hechelte hinterher.

Ob Arnolds Freistoß, den Gikiewicz sehenswert rausfischte (31.), oder Sebastiaan Bornauw, der völlig freistehend neben das Tor köpfelte (32.) - Wolfsburg hatte Chancen, um schon nach einer halben Stunde alles klar zu machen.

Starke zweite Halbzeit des FCA

In der zweiten Halbzeit kam Augsburg besser in die Partie. Weinzierls Mannschaft kam besser in die Zweikämpfe, wirkte aggressiver. Wolfsburg tat sich deutlich schwerer, gefährlich vor das Tor der Schwaben zu kommen. Einzig gegen Nmecha schien dem FCA einfach kein Gegenmittel einzufallen.

Immer wieder durchbrach der Stürmer mit starken Einzelaktionen die Abwehrketten der Gäste und kam dem Augsburger Tor gefährlich nahe. Doch auch Koen Casteels auf der anderen Seite bekam in Halbzeit zwei nun deutlich mehr zu tun:

Augsburg nutzt seine Chancen nicht

In der 53. Minute fuhr der FCA einen schönen Konter. Arne Maier hatte den Ball 40 Meter weit nach vorne getrieben und hatte die Wahl zwischen drei Anspielstationen, die ungedeckt in Strafraumgrenze sprinteten. Er entschied sich für Andi Zeqiri. Die Ballannahme des Schweizers war allerdings etwas ungenau, sodass sein kraftloser Schuss nur den herausstürmenden Casteels traf.

Nur kurze Zeit später wird ein gefährlicher Schuss des Offensiv-Spielers von John Anthony Brooks im letzten Moment geblockt. In der 78. Minute war Casteels dann tatsächlich überwunden. Mit der Brust legte André Hahn den Ball über die Torlinie der Wölfe - allerdings aus einer Abseitsposition.

Müde Wolfsburger schleppen Sieg über die Ziellinie

Die Wolfsburger, die unter der Woche in der Champions League gegen Salzburg gespielt hatte, schleppten sich in der Endphase dem Schlusspfiff entgegen, doch konnten immer wieder mit punktuell gesetzten Angriffen für Entlastung sorgen.

Augsburg kam zwar häufig an den gegnerischen Strafraum, doch konnten kaum für Gefahr innerhalb des Sechzehners sorgen. So blieb es beim, aufgrund der guten zweiten Halbzeit, unglücklichen 0:1 aus Sicht der Augsburger. "Nach diesem Spielverlauf müssen wir einen Punkt mitnehmen, es war sogar möglich, das Spiel noch zu drehen", sagte FCA-Trainer Weinzierl nach dem Spiel und ärgerte sich über die schwache Anfangsphase. "Wenn man immer schnell in Rückstand gerät, wird es eben schwierig. Auf der zweiten Halbzeit kann man aufbauen, aber wir brauchen mehr Effektivität." Die Schwaben stehen damit weiterhin auf Platz 16 der Tabelle und warten noch immer auf den ersten Auswärtserfolg in der Saison.