Trotz sportlichen Erfolgs: Würzburg Baskets bangen um Zukunft

Die Würzburger Basketballer stehen vor einer ungewissen Zukunft. Trotz aktueller sportlicher Erfolge, ist nicht sicher, dass es die "Baskets" auch in den kommenden Jahren noch geben wird. Stand heute ist die finanzielle Grundlage für eine Lizenzerteilung für die kommende Saison nicht gegeben. Das teilt der Basketball-Bundesligist heute auf einer Pressekonferenz mit.

Verein muss Finanzierungslücke schließen

Kurzfristig sei es nun wichtig eine Lücke von rund 1,5 Millionen Euro zu schließen, damit einerseits die Lizenz für die kommende Saison erreicht wird, andererseits auch eine schlagkräftige Mannschaft um den Erfolgstrainer Sasa Filipovski gestellt werden kann, die nicht ausschließlich gegen den Abstieg spielt. Bedingt sei diese Lücke durch den Wegfall mehrerer Großsponsoren, wiederum bedingt durch die Corona-Krise und auch den Krieg in der Ukraine.

Mindestens drei Millionen Euro Etat

Die Lizenzunterlagen müssen laut Verein am 15. April eingereicht werden. Auf der Pressekonferenz zeigte man sich diesbezüglich optimistisch. Klar ist aber auch: Wenn man keine zusätzlichen Sponsoren finde, müsste man bei Mannschaft und Trainer sparen. Dann werde man jedoch nicht mehr lange in der Bundesliga spielen können und irgendwann würde es dann wohl keinen Profibasketball in Würzburg mehr geben.

"Der Mindestetat ist drei Millionen. Den müssen wir jetzt erstmal schaffen. Aber bei der aktuellen Kostensteigerung müssen wir mindestens vier Millionen Euro Etat erreichen um konkurrenzfähig zu sein. Und davon sind wir weit entfernt." Steffen Liebler, Baskets-Geschäftsführer

In den kommenden Jahren aber werden die Lizenzbedingungen für die Basketball-Bundesliga immer strenger: Die BBL verlangt für die laufende, wie auch die kommende Saison (2023/24), einen Mindestetat von drei Millionen Euro. Im Jahr darauf (24/25) bereits 3,5 Millionen. In den Folgejahren steigt der Mindestetat dann weiter von Jahr zu Jahr um 500.000 Euro.

Aktuelle Saison nicht gefährdet

Geschäftsführer Steffen Liebler betonte am Freitag, dass die aktuelle Saison durchfinanziert sei. Es bestehe sogar noch die Chance Spieler nachzuverpflichten und so auf Verletzungen zu reagieren. Es gebe keine Altlasten oder Schulden zu begleichen.

Aktuell stehen die Würzburger Basketballer mit elf Siegen aus 21 Spielen auf Rang 8 der Bundesligatabelle und damit sogar auf einem Playoff-Platz. Außerdem ist bereits jetzt schon der Klassenerhalt sicher.

Bedingung: Mindestens 4.000 Zuschauer

Zudem macht die BBL ab der Saison 2029/30 eine Mindestzuschauerkapazität von 4.000 zur Bedingung für die Lizenzerteilung. Das bedeutet laut Liebler, bis dahin muss die angedachte neue Veranstaltungshalle in Würzburg zwingend stehen. In die derzeitige Spielstätte "tectake Arena" passen nur etwas mehr als 3.000 Zuschauer.

Bei seinem Appell gehe es Liebler ausschließlich darum, der Region Mainfranken aufzuzeigen, dass ohne ein weiteres Engagement von zahlungskräftigen Sponsoren, Profi-Basketball in Würzburg keine Zukunft mehr habe. "Wir appellieren an die Unternehmer der gesamten Region, den Bundesliga-Basketball in Würzburg zu unterstützen und damit den Spitzensport als wichtigen Standortfaktor zu erhalten."

Würzburg gilt als Standort mit großer Basketball-Tradition. Unter anderem hat die Stadt die NBA-Legende Dirk Nowitzki und den aktuellen NBA-Star Maxi Kleber hervorgebracht.