Trotz schwacher Anfangsphase: Augsburg besiegt Paderborn mit 1:0

Die Paderborner wussten die schwache Anfangsphase der Gäste nicht zu nutzen und vergaben einige gute Chancen - darunter sogar einen Elfmeter. Glück für die Augsburger, die fortan zwar das Spiel bestimmten, allerdings blieb es beim 0:1 (41.) durch das Freistoßtor von Philipp Max.

Klaus Gjasula vergibt Elfmeter

Der SC Paderborn zeigte sich zu Beginn unerwartet stark. Die Hausherren legten mit hohem Tempo vor und erspielten gleich zu Beginn eine gute Chance, die Streli Mamba knapp verfehlte. Augsburg zeigte sich indes gar nicht präsent. Gleich in der fünften Minute gab es Unklarheit im Augsburger Strafraum: In einer eigentlich ungefährlichen Situation bremste Raphael Framberger den Paderborner Stürmer Mamber aus. Resultat: Elfmeter für Paderborn und die Chance, früh in Führung zu gehen. Doch Augsburgs Tomas Koubek parierte den halbherzig ausgeführten Strafstoß von Klaus Gjasula und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Freistoß aus 25 Metern bringt Führung für Augsburg

Ab Minute 30 wachten die Augsburger langsam auf. Zwar vergab Alfred Finnbogason nach einem Fehlpass von Abdelhamid Sabiri eine klare Torchance, dennoch kamen die Fuggerstädter nach dem ersten Drittel insgesamt deutlich besser ins Spiel. Philipp Max war es, der den FC Augsburg in Führung bringen sollte. Aus gut 25 Metern verwandelte er einen Freistoß zum 1:0 (41.).

Paderborn erhöhte gegen Ende den Druck, die Augsburger aber ließen sich nicht beirren und spielten die zusehends ruppiger werdende Partie souverän runter. Sie gewannen einen Großteil der Zweikämpfe und - bis auf einen Freistoß in der 81. Minute - minimierten so die Chancen des SC Paderborn.

Mit dieser kämpferisch überzeugenden Leistung hat der FC Augsburg das womöglich wegweisende Kellerduell gegen den SC Paderborn gewonnen und sich im Abstiegskampf ein wenig Luft verschafft.

SC Paderborn - FC Augsburg 0:1 (0:1):

Paderborn: Zingerle - Jans (78. Zolinski), Kilian, Schonlau, Collins - Gjasula (60. Michel) - Vasiliadis, Sabiri - Pröger, Holtmann (46. Antwi-Adjej) - Mamba

Augsburg: Koubek - Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Baier (75. Moravek) - Richter, Niederlechner (85. Cordova), Vargas - Finnbogason (90.+2 Gouweleeuw)

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb) Tor: 0:1 Max (41.)

Zuschauer: 13.758