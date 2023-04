Trotz Punktgewinn: Jahn Regensburg kommt nicht aus Abstiegszone

Nach der knappen 0:1-Niederlage am letzten Spieltag gegen St. Pauli klappte es auch gegen den 1. FC Magdeburg nicht mit einem Sieg und wichtigen drei Punkten gegen den Abstieg. Das Team von Mersad Selimbekovic spielte gegen den Aufsteiger 2:2 und bleibt weiter auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Der rettende 15. Rang ist zwei Punkte entfernt.

Gastgeschenk für den Jahn

Zur Halbzeit führte der 1. FC Magdeburg verdient mit 1:0. Bereits in der zehnten Minute brachte Barış Atik die Gäste mit einem Traumtor in Führung. Die Gäste übernahmen das Spielkommando und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Regensburg lief lange hinterher, kam kurz vor der Pause dann aber immer besser in die Partie, ohne aber vor dem gegnerischen Tor wirklich gefährlich zu werden.

Der Ausgleich für den Jahn in der 52. Minute war ein Gastgeschenk. Die Magdeburger Verteidigung konnte einen harmlosen Ball nicht klären - Andreas Albers musste nur noch den Fuß hin halten.

In der Schlussphase hatte Magdeburg wieder mehr vom Spiel. Jamie Lawrence traf zehn Minuten vor Schluss zum 1:2. Doch Regensburg gab nicht auf. Kaan Caliskaner erzielte in der 90. Minute das 2:2. In der Nachspielzeit sah Magdeburgs Daniel Heber die Rote Karte wegen einer Notbremse. Der Freistoß aus 16 Metern landete aber direkt in den Armen des Magdeburger Keepers.