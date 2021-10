Trotz Leistungssteigerung: FC Augsburg verliert in Dortmund

Trainer Markus Weinzierl hat von seiner Mannschaft nach dem ernüchternden Auftritt beim 0:3 in Freiburg eine deutliche Reaktion im schweren Auswärtsspiel bei Dortmund gefordert. Und die gab es auch: Die Augsburger traten forscher und mutiger auf als gegen die Breisgauer. Doch schon früh mussten die Schwaben den ersten Rückschlag verkraften. Die Borussia - die erneut auf ihren Top-Stürmer Erling Haaland verzichten musste - begann druckvoll und ging bereits in der 11. Minute in Führung: Raphaël Guerreiro verwandelte einen Foul-Elfmeter eiskalt zum 1:0.

Augsburg schafft den Ausgleich

Danach blieb der BVB weiterhin spielbestimmend, ohne dabei jedoch richtig zwingend und torgefährlich zu werden. Die Strafe dafür folgte in der 35. Minute: Arne Maier zirkelte einen Fernschuss gegen das Lattenkreuz und Andi Zeqiri staubte zum 1:1 ab - das erste Bundesligator für den von Brighton & Hove Albion ausgeliehenen Spieler. Der Ausgleich kam wie aus dem Nichts, denn zuvor war von den Augsburger offensiv kaum etwas zu sehen.

Augsburg startete engagiert in die zweite Hälfte. Doch die erste gute Offensivaktion der Dortmunder führte zum 2:1. In der 51. Minute gingen die Dortmunder erneut durch Julian Brandt in Führung: Rafal Gikiewicz war noch am Ball dran, konnte den Treffer aber nicht verhindern.

Augsburg agiert mutig, BVB aber torgefährlicher

Die Schwaben ließen sich davon nicht beirren und hätten beinahe im Gegenzug erneut den Ausgleich geschafft. Doch das Tor von Zeqiri zählte nicht, er hatte zuvor ein Foul begangen. Und weiter ging es Schlag auf Schlag: Der BVB drückte auf das 3:1. Einen Schuss von Marius Wolf aus 20 Metern lenkte Gikiewicz mit den Fingerspitzen zur Seite. Links am Pfosten holte Marco Reus zum Nachschuss aus - traf aber nur die Latte.

Doch auch Augsburg spielte weiter mit und agierte deutlich mutiger als in der ersten Halbzeit. Das war die Leistungssteigerung, die Weinzierl gefordert hatte. Aber die besseren Chancen hatte die Hausherren. In der 66. Minute war es Thorgan Hazard der aus 16 Metern nur den Pfosten traf. Vier Minuten später vergab Reus die nächste Großchance.

Trotz der vergebenen Torchancen wackelte der Heimsieg des BVB in der Schlussphase aber nicht mehr, da Augsburg gegen die gut organisierte BVB-Abwehr zu keiner Chance mehr kam. "Wir sind heute gut aufgetreten und können stolz sein", sagte Augsburgs Maier nach der Partie bei "Heute im Stadion" auf Bayern 1: "Letztlich stehen wir aber wieder mit leeren Händen da. Nach der Länderspielpause brauchen wir drei Punkte."