Trotz Karrierende: Kohlschreiber schlägt in der Bundesliga auf

Acht ATP-Titel im Einzel

Mit seiner Karriere ist er im Rückblick zufrieden. Bis auf Platz 16 der Weltrangliste führte ihn sein Weg in 21 Jahren, acht Mal gewann er ein ATP-Turnier, drei Mal in Deutschland. "Drei Turniersiege in München, in Halle und Düsseldorf vor heimischem Publikum", sagt Kohlschreiber, "da wird man natürlich dann auch noch ein bisschen mehr gefeiert als im Ausland." Aber auch in seiner Kitzbüheler Wahlheimat siegte er zwei Mal. Die schönen Erinnerungen aus 21 Jahren bleiben.