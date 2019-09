Trotz guter Leistung: Fürth verliert beim Tabellenführer

Bereits nach 100 Sekunden ging der VfB Stuttgart durch Daniel Didavi in Führung. Doch die SpVgg Greuther Fürth ließ sich von dem frühen Rückstand nicht beeindrucken. In der 9. Minute hatte Havard Nielsen den Ausgleich auf dem Fuß - aber sein Schuss aus 14 Metern konnte Stuttgarts Keeper Gregor Kobel abwehren. In der 30. Minute traf Tobias Mohr aus 19 Metern den Querbalken. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Kurz vor der Pause hätten die Hausherren auf 2:0 erhöhen können, doch Philipp Klement setzte aus vier Metern den Ball neben das Tor.

Fürth hätte Ausgleich verdient

In der zweiten Hälfte war das Team von Stefan Leitl klar die bessere Mannschaft - der Ausgleich wäre verdient gewesen. In der 58. Minute scheiterte erneut Mohr - wie schon in der ersten Halbzeit - am Aluminium. Von den Stuttgartern war war wenig zu sehen. Doch Fußball kann so ungerecht sein: Zehn Minuten vor Schluss erhöhte Stuttgart durch Philipp Förster auf 2:0 - das war die Vorentscheidung. Stuttgart bleibt nach dem eher schmeichelhaften Sieg Tabellenführer, Fürth ist mit elf Punkten zumindest vorübergehend Siebter.