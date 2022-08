Trotz Fußball-EM - Fanforscher zweifelt an Frauenfußball-Boom

Die deutsche Frauennationalmannschaft hat eine äußerst erfolgreiche Europameisterschaft gespielt und den Vize-Titel geholt. Dennoch zweifelt der Würzburger Fanforscher Prof. Harald Lange daran, dass dies zu einem Boom beim Frauenfußball in Deutschland führen wird. Dazu seien strukturelle Änderungen notwendig, so Lange. Die Frauenfußball-EM war "bisher das Highlight dieses Sommers". Von Spiel zu Spiel seien die Einschaltquoten immer mehr gewachsen. Es sei zudem gelungen, bestimmte Spielerinnen, wie etwa die Kapitänin Alexandra Popp und die gebürtige Unterfränkin Svenja Huth, "so in Szene zu setzen, dass sie jetzt schon einen kleinen Starkult haben". Dies seien "sehr gute Voraussetzungen, mit denen man in den kommenden Jahren theoretisch gut weiterarbeiten" könne.

Fanforscher glaubt nicht an Frauenfußball-Schub

Fanforscher Lange ist aber pessimistisch, dass der deutsche Frauenfußball von dem Schub der EM langfristig profitiert. Er glaube nicht, "dass mehr Mädchen und mehr Trainerinnen in die Vereine kommen und dass sich die Strukturen weiterentwickeln". Dies habe sich bei der Heim-WM 2011 gezeigt: "Auch da war unsere Mannschaft im Endspiel. Und auch da gab es ganz hervorragende Spiele. Allerdings gab es danach diesen Schub nicht. Man konnte sogar Gegenteiliges feststellen: Die Zahlen im Frauenfußball sind zurückgegangen." Es wäre fatal, jetzt einfach nur auf dieses Ereignis zu setzen und zu hoffen, dass so eine EM die Probleme der Basis "quasi von selbst löst".

Problem: Fußball werde von Männern dominiert

Der Fußball habe ein strukturelles Problem: Er sei von Männern dominiert, so Lange. Frauenfußball sei daher bisher nur ein "Anhängsel". Das zeige sich etwa auf der Funktionärsebene. Hier gebe es "nur ganz, ganz wenige Frauen, die in verantwortliche Positionen gebracht werden." Denjenigen, die jetzt nachdrängen, würden "viele Steine in den Weg" gelegt. Dabei würde der Fußball sicherlich davon profitieren, wenn man ihn "weiblicher" machen würde, ist sich der Würzburger Sportwissenschaftler sicher. So könne der Männerfußball von den Frauen lernen, dass es um Leidenschaft gehe und nicht primär um Geld, so Lange. "Das sind junge Frauen, (…) die nebenher eine Ausbildung machen und studieren, weil sie genau wissen, dass sie hinterher nicht von ihrer Nationalmannschafts-Karriere leben können." Dennoch betrieben sie ihren Sport mit solch einer Leidenschaft, "wie wir sie im Profifußball wirklich vermissen."

Frauen erhalten deutlich weniger Prämien

So interessierten sich die Spielerinnen auch nicht für die Prämie im Fall des Titelgewinns: Bekämen die Herren für den Gewinn der EM etwa 400.000 pro Spieler, hätte der DFB bei den Frauen nur 60.000 Euro ausgelobt. "Das ist schon sehr ungerecht. Aber da stehen diese Frauen darüber und sagen: naja, 60.000… ist doch klasse und richtig viel Geld!" Die negativen Begleiterscheinungen des Kommerzfußballs seien bei den Frauen noch nicht zu spüren. Das sei "sehr, sehr erfrischend und tut dem deutschen Fußball gut". Dass etwa das Frauenteam des FC Bayern München derzeit gerade mal 800 Zuschauende pro Spiel zählt, das liege an der Konkurrenz und dem fehlenden Rahmenprogramm, glaubt Fanforscher Lange. "Einfacher Sport als Unterhaltung genügt nicht. Man muss auch das Umfeld unterhaltsam gestalten, damit die Menschen das attraktiv finden und dort hingehen."