Trotz Fahrfehler: Kira Weidle in Val di Fassa auf dem Podest

Einen Tag nach Platz vier steht Kira Weidle wieder einmal auf einem Weltcuppodest: Bei der zweiten Abfahrt in Val di Fassa in den Dolomiten fuhr die 25-Jährige auf Platz drei. Der Sieg ging an die Schweizerin Lara Gut-Behrami, die sich wie schon bei der WM in Galaform präsentierte. Um 32 Hundertstel distanzierte sie ihre zweitplatzierte Landsfrau, Weltmeisterin Corinne Suter. Der Vorprung auf Weidle betrug 68 Hundertstel.

"Ausbaufähig", nannte Weidle ihren ersten Lauf am Freitag (26.02.2020). Entsprechend motiviert und aggressiv ging sie ins Rennen. Doch wieder glückte ihr kein perfekter Lauf. Im wilden Rodeostyle eines Bode Miller kämpfte sie gegen die "La Volata"-Piste - und wurde einmal recht spektakulär ausgehoben. Doch dank des - einmal mehr - überragenden Materials fuhr sie im Schlussabschnitt eine Topzeit und rettete sich so aufs Podest.

Mitfavoritin Johnson stürzt

Dass es am Ende doch zu einem Podestplatz reichte, lag daran, dass einige Mitfavoritinnen patzten. Die US-Amerikanerin Breezy Johnson, Drittplatzierte im Abfahrtsweltcup und Neunte bei der WM, stürzte und kam nicht ins Ziel. Die WM-Vierte Ester Ledecky war im Fassatal nicht am Start, die WM-Fünfte Ramona Siebenhofer aus Österreich kam acht Hundertstel hinter Weidle als Achte an.