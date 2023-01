Trotz drei Treffern: Kämpferischer FCA verliert in Dortmund

Augsburg ließ sich davon nicht beirren und schlug aus dem Nichts noch vor der Pause zurück: Neuzugang Beljo eroberte in der 40. Minute den Ball von Nico Schlotterbeck kurz vor dem Dortmunder Kasten. Er passte klug auf Arne Maier, der dann zum 1:1-Ausgleich für die Augsburger verwandelte.

Schlotterbeck korrigierte seinen Fehler umgehend, indem er den Freistoß von Julian Brandt wenige Momente später zur erneuten BVB-Führung ins Tor köpfte.

Der FCA sollte aber das letzte Wort in Hälfte eins haben: In der Nachspielzeit zeigte der zweite Neuzugang auf. Engels setzte sich im Mittelfeld durch und schickte Ermedin Demirović Richtung BVB-Tor. Der chippte den Ball an Kobel vorbei zum erneuten 2:2-Ausgleich.

Drei Tore in drei Minuten

30 Minuten passierte wenig, dann folgte ein wilder Schlagabtausch: In der 75. Minute traf Jamie Bynoe-Gittens zum 3:2 für den BVB. Die Augsburger reagierten aber erneut stark: Keine zwei Minuten später zappelte der Ball im Dortmunder Tor. Zwei Neuzugänge brachten den FCA zurück - David Colina verwandelte eine Vorlage von Kelvin Yeboah.

Dortmund ließ sich das nicht gefallen, Giovanni Reyna verdarb letztendlich die Augsburger Comeback-Party mit seinem Treffer zur 4:3-Führung in der 78. Minute.

Vargas verletzt vom Platz

Nach einem Zweikampf mit Mats Hummels lag Rubén Vargas nach wenigen Minuten mit schmerzverzehrtem Gesicht am Boden. Er musste lange behandelt werden, kam dann aber zurück ins Spiel. Die Rückkehr wehrte jedoch nur wenige Minuten, bevor er dann mit Tränen in den Augen endgültig vom Platz ging. Die Fuggerstädter starteten also mit einem weiteren Verletzen in die Rest-Saison.